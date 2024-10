Farioli dolenthousiast over Ajax-speler: ‘Een uitzonderlijke speler, met veel kwaliteit en leiderschap’

Ajax-trainer Francesco Farioli is onder de indruk van zijn aanvoerder , zo laat hij weten in gesprek met Gianluca Di Marzio. De Italiaanse oefenmeester gaat bij het Italiaanse medium in op zijn eerste maanden bij de Amsterdamse topclub. Daarbij steekt hij zijn mening over de 34-jarige Henderson niet onder stoelen of banken.

“De ambitie is om goed te werken en te kunnen bouwen aan een solide basis, een team met een duidelijke identiteit”, vertelt Farioli. “Het is duidelijk dat dit een prestigieuze club is die gewend is om te winnen. Nu is het zaak om onze eigen manier van werken en doen te creëren. Het is duidelijk dat ik de verantwoordelijkheid voel om bij een club te werken die gewend is aan belangrijke resultaten.”

Farioli deed ervaring op in de trainingsstaf van Roberto De Zerbi. Zo begon hij als keeperstrainer bij Benevento en Sassuolo onder de vleugels van de huidige Olympique Marseille-trainer. Nadien werd hij assistent-trainer bij Alanyaspor, waarna hij in maart 2021 op eigen benen ging staan bij het Turkse Faith Karamgümrük. Vervolgens kwam Farioli via Alanyaspor en OGC Nice bij Ajax terecht.

De Italiaan is vol lof over zijn oude leermeester. “De ervaring met De Zerbi was zeer positief”, erkent Farioli. “We hebben drie jaar samengewerkt en het was een geweldige kans voor mij. Ik heb prachtige herinneringen aan de tijd die we samen door hebben gebracht”, blikt hij terug op de samenwerking met De Zerbi.

Farioli steekt loftrompet over Henderson

Het Italiaanse medium benoemt dat Farioli bij Ajax werkt met veel talenten, zoals Kian Fitz-Jim, Mika Godt en Jorrel Hato. Daarnaast heeft de oefenmeester de beschikking over de ervaren Henderson. Over hem niets dan lof in de ogen van Farioli. “Hij is een uitzonderlijke speler, met veel kwaliteit en leiderschap. Hij won als aanvoerder de Champions League, dat zegt genoeg over hem. Zijn winnaarsmentaliteit en werkhouding leveren een fundamentele bijdrage aan het jonge team dat we hebben”, besluit hij.

