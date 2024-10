Oud-ploeggenoot van Jordan Henderson reageert veelzeggend over mogelijk vertrek bij Ajax

Voormalig Sunderland-spits Darren Bent juicht een terugkeer van Henderson naar Sunderland hardop toe, zo zegt hij in gesprek met talkSPORT. De aanvoerder van Ajax wordt in verband gebracht met een winterse transfer naar de koploper van de Championship en een rentree zou volgens Bent niet meer dan ‘logisch’ zijn.

Henderson doorliep de jeugdopleiding van Sunderland en maakte voor dezelfde club zijn debuut in het Engelse voetbal. Tussen 2009 en 2011 was de middenvelder ploeggenoot van oud-spits Bent. Na een succesperiode bij Liverpool en een mislukt avontuurtje bij Al-Ettifaq belandde Henderson bij Ajax, maar of zijn toekomst in Amsterdam ligt, is zeer de vraag.

Bent reageert op de laatste geruchten rondom Henderson: “Terugkeren bij Sunderland is logisch, dat is zijn club. Daar begon hij en daar speelde ik met hem. De fans zouden van hem houden, hij heeft een ongelooflijke carrière gehad”, begint de voormalig goaltjesdief.

“Als je terugkijkt naar wat hij heeft gewonnen, wat hij voor Engeland heeft gedaan... Hij heeft een ongelooflijke carrière gehad", stelt de oud-spits van onder meer ook Tottenham Hotspur”, besluit hij. Volgens geruchten is er al contact geweest tussen het management van Henderson en Sunderland over een potentiële winterse transfer.

