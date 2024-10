‘Oude liefde wil Henderson deze winter terug naar Engeland halen’

kan Ajax na een jaar alweer verlaten. Sunderland wil namelijk werk maken van een winterse terugkeer van de middenvelder naar Engeland, zo weet Football Insider. Henderson doorliep zijn jeugdopleiding bij de club uit het noorden van Engeland, die hem in 2011 aan Liverpool verkocht.

Ajax wist in januari van dit jaar Henderson zo ver te krijgen om naar Amsterdam te komen. De middenvelder had Liverpool na jaren trouwe dienst in de zomer daarvoor ingeruild voor Al-Ettifaq, maar was niet gelukkig in Saudi-Arabië. Namens Ajax speelde Henderson tot dusver 24 duels, waarin hij niet scoorde en vijf assists gaf.

Mogelijk gaat de Engelsman een jaar na zijn komst weer vertrekken. Sunderland, de club waar hij jaren onder contract stond, zou Henderson namelijk terug willen halen naar zijn geboorteland. De club uit het noorden van Engeland degradeerde in 2016/17 uit de Premier League, om een jaar later nog een niveau te zakken. In 2021/22 werd er promotie afgedwongen naar de Championship, waar Sunderland de afgelopen seizoenen heeft gespeeld. Op dit moment staan The Black Cats op de eerste plaats en de komst van Henderson moet helpen een terugkeer naar de Premier League af te dwingen.

Ajax houdt transfer niet tegen

Henderson heeft in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2026. Toch zou Ajax niet voornemens zijn om een transfer te blokkeren als de middenvelder echt wil vertrekken, zo schrijft Football Insider. Begin oktober wist The Sun al te melden dat Henderson maar wat graag terugkeert naar Engeland.

