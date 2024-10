FC Twente moet terugkoopoptie van Ajax vrezen: 'Richting de vijf miljoen euro'

Ajax heeft dit seizoen nog de mogelijkheid om terug te kopen van FC Twente, meldt FC Twente-watcher Leon ten Voorde. De 21-jarige middenvelder transfereerde in de zomer van 2023 voor zo’n één miljoen euro vanuit Amsterdam naar de Enschedese club. Wel bedong toenmalig technisch directeur Sven Mislintat een terugkoopoptie namens de recordkampioen.

"De terugkoopsom is vijf miljoen. Ze hebben twee jaar om hem terug te kopen", aldus Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia. Of de Amsterdammers ook daadwerkelijk die terugkoopoptie gaan lichten? "Bij Ajax weet je het nooit. En je weet ook niet hoe Regeer zich ontwikkelt. Op dit moment is hij heel goed bezig en is hij deel van het nieuwe middenveld dat Oosting heeft geformeerd."

Sinds de wedstrijd op Old Trafford tegen Manchester United in de Europa League (1-1) bestaat het middenveld van FC Twente uit Regeer, Michel Vlap en Sem Steijn. “Ik vond het middenveld bij United uit heel gewaagd. Want wie pakt dan ballen af?”, vervolgt Ten Voorde. “FC Twente zou niet zonder de fysieke kracht van Sadílek kunnen. Oosting zei zelf ook met twee controleurs te willen spelen. Op dit moment staat er géén controleur op het middenveld. Ik vind het heel gaaf om te zien."

Volgens Ten Voorde kan FC Twente het zich permitteren om dit middenveld te gebruiken in de Nederlandse competitie. “In de Eredivisie kun je met Vlap en Regeer spelen. En Steijn staat er natuurlijk altijd in vanwege zijn rendement en die gaat ook beter meevoetballen. Daarin maakt hij ook stappen. In de Eredivisie kan het zo, maar ook tegen hele goede ploegen als Manchester United en Fenerbahçe kan dit”, ziet de clubwatcher.

Ajax heeft Regeer te snel van de hand gedaan

Begin september oordeelde Henk Spaan dat Ajax te snel heeft besloten om Youri Regeer te verkopen. Dit was naar aanleiding van het goede spel van de middenvelder in de wedstrijd van Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië. In dit duel speelde Regeer op tien en speelde hij best goed. De middenvelder was in dit duel tweemaal trefzeker.

“Ik zag hem donderdag bij Jong Oranje en concludeerde: te snel van de hand gedaan door Ajax. De zoveelste. Tegen Jong Noord-Macedonië speelde hij op tien en hij speelde goed. Op dit tot nu toe hoogste niveau kon hij simpel meekomen, vingers in de neus. Hij was de beste, met Van Bommel. Er was niemand meer die hem iets voorzei. Youri wist het al”, schreef Spaan destijds in zijn column.

