FC Twente-supporter schokt ESPN-verslaggever Fresia Cousiño Arias: 'Je bent niet goed!'

FC Twente-supporter Rutger Kattenpoel Oude Heerink heeft woord gehouden en een tatoeage van Bart van Rooij laten zetten. Dit tot grote verbazing van ESPN-verslaggever Fresia Cousiño Arias, die de supporter van de Enschedese club voor gek verklaarde.

De supporter zei voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester United en FC Twente in de Europa League (1-1) dat Van Rooij de enige speler van de Tukkers was die mee zou kunnen bij The Red Devils. De rechtsback, die deze zomer overkwam van NEC, wist inderdaad te imponeren op Old Trafford en droeg met een geweldige rush bij aan de gelijkmaker van FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen FC Twente en NAC Breda (1-0) sprak ESPN de supporter opnieuw aan, die vervolgens liet weten een tatoeage te laten zetten van de verdediger als de post bij ESPN meer dan 100.000 likes zou krijgen op Instagram. Dit gebeurde ruimschoots, waarna Rutger er ‘helaas’ aan moest geloven.

LEES OOK: Kenneth Perez ergert zich aan jubelstemming bij Nederlandse club om Europees succes

Deze woensdag was het zo ver en liet de FC Twente-fan de tatoeage zetten in De Grolsch Veste. Cousiño Arias, die de supporter in Manchester sprak, werd ingebeld door het aanwezige ESPN. “Oh mijn god, jongen! Ik zei nog: doe iets kleins op je voet”, reageerde de verslaggever van ESPN. Rutger zei op zijn beurt dat de tatoeage heel klein is geworden. “Ja, maar niet op je voet”, stelde Cousiño Arias.

“Nee, op mijn bovenbeen. Maar het is wel zo klein als jij zei hoor”, luidde de reactie van Rutger vervolgens. Cousiño Arias kon het daar niet in vinden. “Gast, dit is helemaal niet klein! Je bent niet goed!”, reageerde ze geschokt. “Het is alleen in de zomer te zien. Zolang is het niet warm in Nederland, dus dat valt allemaal nog wel mee”, concludeert Rutger vervolgens nuchter.

LEES OOK: Perez vindt Eredivisie-uitblinker niet goed genoeg voor Nederlandse top: ‘Je zult schrikken’

Van Rooij raadde tatoeage af

Rutger heeft nog geen spijt van de tatoeage, die door Van Rooij zelf ook meermaals is afgeraden. “Wel twintig keer denk ik. Hij heeft mij heel veel appjes gestuurd dat ik het beter niet kon doen. Uiteindelijk vond hij het wel mooi. Hij heeft deze ook gezien en op zich vond hij hem wel mooi, zei hij”, vertelt de supporter.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez vindt Sem Steijn niet goed genoeg voor Nederlandse top: ‘Je zult schrikken’

Kenneth Perez gelooft niet dat FC Twente-ster Sem Steijn goed genoeg is voor een stap hogerop.