Buijs deelt verschrikkelijk nieuws over Halilovic

Danny Buijs maakt zich grote zorgen om . De smaakmaker van Fortuna Sittard lijkt een ernstige blessure te hebben opgelopen in de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1).

Vlak na de gelijkmaker in de blessuretijd moest Halilovic van het veld. Hij was juist een kwartier voor tijd pas binnen de lijnen gekomen voor Kristoffer Peterson. Mogelijk heeft de smaakmaker van Fortuna een voetbreuk opgelopen.

Artikel gaat verder onder video

"Echt verschrikkelijk voor die jongen”, zegt Buijs voor de camera van ESPN. “Alen komt erin, hij vecht, geeft alles. Het is denk ik een heel zware blessure aan zijn voet. Dat hij er niet uit wil, zegt veel over zijn karakter.”

“Dat je bereid bent om ten koste van alles binnen de lijnen een resultaat te halen voor Fortuna. We hebben het gevoel dat er een breuk is in zijn voet, maar dat moet nog blijken. Het zag er niet goed uit en als een speler zo reageert, heeft hij het vaak bij het juiste eind”, vreest de trainer.

➡️ Meer Eredivisie nieuws

👉 Ronald Koeman heeft een 'ijzingwekkend signaal' afgegeven aan de Eredivisie. Dat is althans de visie van Hugo Borst. 🔗

👉 Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie. 🔗

👉 Het wordt op de langere termijn een enorme klus voor Nederland om drie Champions League-tickets te behouden. 🔗

👉 Deze Eredivisie-ploeg heeft verrassend veel internationals: vijf stuks, meer dan bijvoorbeeld PSV. 🔗