Perez vindt Eredivisie-uitblinker niet goed genoeg voor Nederlandse top: ‘Je zult schrikken’

beleeft een uitstekend seizoen namens FC Twente en maakte zondagmiddag op bezoek bij Feyenoord (2-1 nederlaag) alweer zijn zevende doelpunt in acht competitieduels. De 22-jarige aanvallende middenvelder is daarmee op dit moment de topscorer van de Eredivisie, maar Kenneth Perez gelooft niet dat Steijn goed genoeg is voor een stap hogerop.

Perez stelt zondagavond in Dit was het Weekend dat Steijn ‘in een hele goede fase van zijn carrière zit’. Collega-analist Marciano Vink merkt op dat dat vorig seizoen ook al het geval was, toen Steijn in 34 competitiewedstrijden voor FC Twente goed was voor 17 treffers. “Weet je wat het mooie aan hem is? Hij heeft extra schietlessen gedaan en hij heeft één gave: hij staat altijd waar de bal valt in de zestien. Guus Til en Davy Klaassen hebben die gave ook”, stelt Vink.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Parel brengt transfergeruchten op gang: ‘Hij past toch perfect bij Feyenoord?’

Presentator Milan van Dongen haakt in op de opmerking van Vink: “Bij Klaassen en met name Til hoor je wel eens dat het voetballend niet overhoudt. Hoe vinden jullie Steijn voetballend? Zien jullie daarin potentie?”, vraagt Van Dongen. Vink heeft zijn twijfels. “Tegen Fenerbahçe moest hij een aantal keer zijn team helpen met een individuele actie op het middenveld. Hij probeerde een aantal keer te versnellen, maar werd simpel van de bal gezet. Dat gebeurde twee of drie keer. Daarin zou hij zich moeten verbeteren. Ik weet niet in hoeverre hij daarin beter kan worden. Maar rond de zestien hoef je hem echt niets leren. Ik weet niet of je veel aan Sem Steijn hebt als je in een beter team wat verder van het doel komt te spelen. Rond de zestien is hij meedogenloos.”

“Hij komt toch dichter bij de zestien te spelen als hij naar een topclub gaat?”, vraagt Perez aan Vink. Laatstgenoemde antwoordt met: “Dat weet ik niet, want stel hij gaat naar een top vier club in Duitsland waar hij soms ook verder van de goal komt te spelen…”

“Milan noemt Klaassen en Til, maar je moet helemaal niet kijken of hij net zo goed is als Til”, valt Perez in. “Je moet kijken of hij beter is dan Til, want anders hoef je hem niet te halen. Of hij beter is dan Til? Ik denk het niet, nee. Ik denk dat je gaat schrikken van zijn handelingssnelheid op een hoger niveau.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

In de negende minuut van Ajax - FC Groningen klonk er plots groot applaus in de Johan Cruijff ArenA.