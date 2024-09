Parel brengt transfergeruchten op gang: ‘Hij past toch perfect bij Feyenoord?’

is tot dusverre bezig aan een uitstekende start van het nieuwe Eredivisieseizoen. De aanvallende middenvelder was tweemaal trefzeker tegen Almere City (0-5) en komt daardoor bovenaan de topscorerslijst. Danny Koevermans laat bij Bellen met… van ESPN weten dat hij Steijn een goede aanwinst voor Feyenoord zou vinden.

Steijn maakte in iedere Eredivisiewedstrijd (zes) een doelpunt en gaf daarnaast ook nog één assist. Tegen Almere was de middenvelder goed voor de 0-1 en 0-2. Koevermans, tegenwoordig actief als analist van ESPN, roept de zoon van Maurice Steijn uit tot ‘speler van de week’. “Elke bal die dat ventje aanraakt verandert in goud. Alles zit natuurlijk ook mee, als je bijvoorbeeld naar die kopbal tegen Almere kijkt…”, begint De Koef.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Veel verbazing over penaltymoment Ajax: 'In heel Europa gaat deze bal op de stip'

In de inhaalwedstrijd tegen sc Heerenveen van afgelopen dinsdag was Steijn ook al twee keer trefzeker. “Die is echt ongekend goed bezig. Echt heel knap als je als aanvallende middenvelder zoveel goals maakt, want hij schoot er vorig seizoen ook al zeventien in. Hij is week in, week uit, bepalend. Als hij dit het hele seizoen kan laten zien, kan hij een mooie stap maken”, gaat Koevermans verder.

LEES OOK: FC Twente walst aan de hand van Sem Steijn over Almere City heen

De oud-spits denkt dat Steijn een interessante optie gaat worden op de transfermarkt. ‘Sowieso vind ik dat hij best naar de Nederlandse top drie kan, als hij weer zo'n seizoen draait”, laat Koevermans, die direct een topclub oppert, weten. “Hij is misschien klein van stuk, maar met zijn drive past hij toch perfect bij Feyenoord? Hij komt uit Den Haag, om de hoek van Rotterdam.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joshua Brenet vindt half jaar na contractontbinding bij FC Twente nieuwe club

Joshua Brenet, die nog aangeboden was bij Ajax, heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij FC Twente.