FC Twente walst aan de hand van Sem Steijn over Almere City heen

FC Twente heeft zondagmiddag een vrij eenvoudige overwinning geboekt, uit bij Almere City (0-5). was wederom de grote man, door twee doelpunten te maken. Ook Sam Lammers, Ricky van Wolfswinkel en Anass Salah-Eddine kwamen tot scoren.

Almere had de punten voorafgaand aan de wedstrijd hard nodig om weg te komen uit de onderste regionen. Het team van Hedwiges Maduro had nog maar twee puntjes bij elkaar gesprokkeld en stond daarmee op een de zeventiende plaats. Twente had in vijf wedstrijden acht punten gepakt en moest dus ook winnen om bovenin mee te kunnen blijven draaien.

Twente kwam deze wedstrijd al vroeg op voorsprong door een doelpunt van Steijn. Bart van Rooij gaf de bal voor met zijn linkerbeen en de middenvelder kopte de bal heerlijk in de rechterhoek achter Nordin Bakker. Daarna was het wachten op een doelpunt van Almere, want de ploeg creëerde een legio aan kansen. Alleen werden deze niet benut, door onder andere Junior Kadile en Thomas Robinet. En als je zelf de kansen niet afmaakt, krijg je een goal tegen. Zo gebeurde dat ook in deze wedstrijd. Een voorzet van Mitchell van Bergen werd slecht uitverdedigd door James Lawrence en Steijn kon vrij een hoek uitkiezen en scoren.

In de tweede helft was het spelbeeld gelijk helemaal anders. Twente gaf Almere geen ruimte en maakte al gauw de 0-3. Lammers kreeg de bal van Salah-Eddine, maakte zich vrij en schoot de bal in de touwen. Later deze helft kon Van Wolfswinkel ook nog een doelpunt maken. De invaller schoot de bal uit de rebound in de linkeronderhoek. Nog geen minuut later was het ook alweer raak. De gelegenheidsrechtsback Salah-Eddine stoomde op aan de rechterkant en trok naar binnen om uit te halen. De bal vloog in de linkerhoek: 0-5.

Door deze ruime overwinning kan Twente met een goed gevoel afreizen naar Manchester om daar woensdag de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United te spelen. Almere zou een goed gevoel kunnen hebben overgehouden aan de eerste helft, maar over het restant van de wedstrijd zal het minder tevreden zijn. De ploeg van Maduro blijft met twee punten op de zeventiende plek staan.