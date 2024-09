Veel verbazing over penaltymoment Ajax: 'In heel Europa gaat deze bal op de stip'

Danny Koevermans is compleet verbaasd dat er zaterdagavond geen penalty kwam voor Go Ahead Eagles in de wedstrijd tegen Ajax. In de 77e minuut van de wedstrijd, die in 1-1 eindigde, kreeg Davy Klaassen de bal tegen zijn handen geschoten.

In de serie Bellen Met van ESPN hangt maandag Koevermans aan de lijn. Hij staat nog steeds te kijken van de arbitrale beslissingen rondom het moment met Klaassen. "Ik ben zelf scheidsrechter, dus ik let extra op de arbitrage. Ik vind het echt ongelooflijk dat Go Ahead Eagles geen penalty kreeg tegen Ajax."

Volgens de voormalige spits had de arbiter de beelden minimaal nog een keer moeten terugkijken. "Er zal altijd discussie blijven bestaan over handsballen en we hebben dit weekend meer van dit soort momenten gezien, maar ik vind het echt bizar dat scheidsrechter Nagtegaal niet naar het VAR-scherm is geroepen. In heel Europa gaat deze bal op de stip. Het was geen natuurlijke houding van Klaassen. Ik denk echt dat Go Ahead een strafschop is ontnomen."

De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1, na doelpunten van Enric Llansana en Davy Klaassen. De speler van Go Ahead scoorde in 64e minuut, terwijl de teruggekeerde Ajacied vijf minuten later raak knikte. Een penalty had het resultaat dus nog verder richting de kant van de Eagles kunnen doen uitvallen, maar die straf kwam er dus niet.

