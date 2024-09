Snoeiharde constatering over Ajax na wedstrijd tegen GA Eagles: twijfels over Farioli-assistent

Henk Spaan heeft zich zaterdagavond enorm verbaasd over de manier waarop Ajax omging met Go Ahead Eagles-aanvaller . De rechtsbuiten was met zijn snelheid een ware plaag voor de Amsterdamse defensie, volgens Spaan omdat hij alle ruimte en gelegenheid kreeg om zijn acties te maken én telkens tegenover de ‘trage’ Ahmetcan Kaplan kwam te staan. De columnist vraagt zich af of Ajax Go Ahead Eagles überhaupt wel heeft gescout.

Adekanye was ruim een week geleden na de uitwedstrijd van Go Ahead Eagles bij Sparta Rotterdam nog onderwerp van gesprek. De rappe vleugelaanvaller kreeg in de tweede helft last van kramp en leek niet verder te kunnen, maar reageerde nogal gefrustreerd toen zijn trainer Paul Simonis hem naar de kant haalde. Simons was niet blij met de reactie van Adekanye en zou er met hem over gaan praten. De twee hebben het blijkbaar snel bijgelegd, want Adekanye verscheen tegen Ajax ‘gewoon’ weer aan de aftrap.

En dat heeft de Amsterdamse defensie geweten ook. Adekanye kreeg alle gelegenheid om zijn sprints in te zetten en bracht daarmee vooral Kaplan in de problemen. Spaan vraagt zich af hoe dat kon. “Wat mij vooral is opgevallen - ik heb er ook mijn column voor Het Parool over geschreven - is dat ze kennelijk Go Ahead helemaal niet hebben gescout”, zo begint Spaan in de Hard Gras Podcast. “Want dan speelt Bobby Adekanye rechtsbuiten. Die kan heel hard lopen. (…) Maar die kwam steeds bij Kaplan uit. Kaplan is traag en Bobby is heel snel. Hoe kan dat?”, zo vraagt Spaan zich af. Hij begrijpt tevens ‘helemaal niets’ van de rol van Jorrel Hato in Deventer.

Spaan plaatst vraagtekens bij Ajax-analyse

Hato stond op papier opgesteld als linksback, maar kwam in de praktijk vooral aan de binnenkant te spelen. Daardoor stond hij niet tot nauwelijks tegenover Adekanye. “Hato kon hem bijhouden. Er was een moment dat Hato een sprintduel met hem aanging en toen veroverde hij ook de bal. Maar het was voortdurend Kaplan. En die jongen (Adekanye, red.) kreeg me een ruimte. Dat hoort helemaal niet. Hij hoort gewoon een mannetje bij zich te hebben dat verhindert dat hij diep gaat.” Volgens Spaan ligt het probleem bij de analyse van Ajax van de tegenstander. “Ik heb het even gecheckt. Er is een video-analist (Osman Nuri Kul, red.) met een assistent, maar Ajax scout niet meer live. Ik weet niet eens of hij wel een hele wedstrijd van Go Ahead heeft gekeken, waar Adekanye in de basis stond. Dan weet je toch dat die gozer heel snel is en ook een man kan passeren? Daar doe je dan toch iets tegen? Hij had vrij spel, dus Go Ahead was levensgevaarlijk.”

Ajax-trainer Francesco Farioli verloste Kaplan in de tweede helft uit zijn lijden. De Turkse verdediger werd al na een uur vervangen door Owen Wijndal, die op de linksbackpositie kwam te spelen. Hato schoof daardoor naar het centrum. Het talent van Ajax ging een paar minuten later echter in de fout. Hij kreeg een onzuivere pass van Kian Fitz-Jim niet goed onder controle, draaide zich vervolgens in de problemen en zag hoe zijn balverlies leidde tot de openingstreffer van Go Ahead Eagles. Gelukkig voor Hato kwam zijn gepruts hem niet duur te staan, want Davy Klaassen knikte vijf minuten na de 1-0 de gelijkmaker al tegen de touwen.

De Telegraaf schreef in de aanloop naar Go Ahead Eagles - Ajax nog een artikel over de technische staf van Farioli.

