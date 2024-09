Go Ahead Eagles-trainer gaat in gesprek met eigen speler: 'Niet professioneel, ik vind dit niet kunnen'

Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis is totaal niet te spreken over de reactie van op zijn wissel in de tweede helft in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Adekanye moest na 69 minuten plaatsmaken, maar daar kon hij zich helemaal niet in vinden. De aanvaller maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij het niet eens was met zijn trainer, die op zijn beurt niet gediend is van de manier waarop zijn speler ermee omging.

Adekanye was in het afgelopen seizoen een van de opvallendste spelers in het elftal van de toenmalige trainer René Hake. Niet vanwege zijn doelpunten of assists, maar juist omdat hij in 32 wedstrijden in alle competities helemaal niet tot scoren kwam. Adekanye kreeg het volste vertrouwen van zijn trainer, maar leverde in de meeste wedstrijden niet. Dat kwam hem geregeld op fluitconcerten van zijn eigen supporters te staan, waar hij zich tegenover de media verbolgen over uitsprak. Dit seizoen is Adekanye opnieuw basisspeler en was hij zelfs al trefzeker, drie weken geleden tegen RKC Waalwijk.

Adekanye wil niet gewisseld worden

De buitenspeler verscheen ook zondagmiddag op bezoek bij Sparta aan de aftrap. Na 69 minuten vond Simonis het mooi geweest en haalde hij de aanvaller naar de kant. Even daarvoor ging Adekanye nog naar de grasmat met kramp. Hij leek niet door te kunnen, maar reageerde op z’n zachtst gezegd niet blij toen hij zag dat hij naar de kant werd gehaald. Adekanye maakte in woord en gebaar duidelijk dat hij zich niet kon vinden in het besluit van zijn trainer en zocht voortijdig de kleedkamer op. Simonis is niet blij met de reactie van zijn speler.

Simonis haalde Adekanye naar de kant nadat de aanvaller zeventig minuten ‘aan het rennen en doen was’ en met een ‘hoge intensiteit’ had gespeeld. De trainer vond het een mooi moment om hem te wisselen. “Hij was niet blij en daar zullen we het nog even over hebben, want deze reactie nadien is niet professioneel. Daar gaan we het nog even over hebben met elkaar. Hij reageert wel heel primair hier”, zei Simonis na afloop van de 1-2 zege op Het Kasteel voor de camera van ESPN. “Hij moet ook snappen van onze kant dat wij zoiets hebben van: zeventig minuten, buitenspeler en enorm veel energie geleverd. Dan kun je niet zo reageren.”

Simonis was zeer te spreken over het optreden van Adekanye, maar vond zijn exit wel een ‘smet’ op zijn wedstrijd. “Daar gaan we het over hebben met elkaar. Je mag boos zijn op mij. Je hoeft me geen hand te geven na een wissel, dat hoeft van mij allemaal niet. Maar je zit midden in die wedstrijd, het is een zware wedstrijd. Ik vind dan niet dat je naar binnen kunt lopen. Ik snap de emotie, dat is prima. Maar je moet even tot drie kunnen tellen, dan besef je ook: oké.”

