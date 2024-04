Bobby Adekanye: 'Ik ga heel eerlijk zijn: ik vind dat ons publiek te arrogant aan het worden is'

is niet blij met de houding van een deel van het Go Ahead Eagles-publiek richting zijn persoon. De aanvaller verzorgde donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de assist voor het enige Deventer-doelpunt, maar kon daarmee niet voorkomen dat de Rotterdammers er met de drie punten vandoor gingen. Adekanye werd vlak voor tijd naar de kant gehaald en een deel van de achterban stak niet onder stoelen of banken daar erg blij mee te zijn. De vleugelspeler is van mening dat de supporters ‘te arrogant’ worden.

Go Ahead Eagles eindigde in het afgelopen seizoen op een uitstekende elfde plaats en met zes doelpunten en vier assists had Adekanye een behoorlijk aandeel in die prestatie. De ploeg uit Deventer is dit seizoen een van en misschien wel dé revelatie in de Eredivisie, met de huidige achtste plaats en een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal voor het grijpen. Het is Adekanye echter niet gelukt om opnieuw belangrijk te zijn. De aanvaller, die in de zomer van 2022 neerstreek in Deventer, kwam weliswaar al 25 keer in actie, maar wist nog niet te scoren. Hoewel hij wel vijf assists verzorgde, verwacht het publiek veel meer van hem.

Artikel gaat verder onder video

Dat liet een deel donderdagavond ook merken. Toen de aanvaller een paar minuten voor tijd het veld verliet, klonk er naast applaus ook gejuich. “Ik heb het een beetje gezien. Ik ga heel eerlijk zijn: ik vind dat ons publiek te arrogant aan het worden is”, wordt Adekanye geciteerd door de Stentor. “Ze verwachten te veel. Ze moeten heel blij zijn met wat we presteren.” De formatie van coach René Hake zag deelname aan de play-offs ondanks de 1-3 nederlaag tegen Feyenoord niet dichterbij komen, sc Heerenveen verloor immers met enorme cijfers van PSV (0-8). Tóch lijken de verwachtingen nog een stuk hoger te liggen in de Adelaarshorst. “Met zo’n gebaar als vanavond… Ik heb altijd heel veel respect voor ze getoond, maar ze hebben me zwaar teleurgesteld”, aldus Adekanye.

Wachten op een doelpunt

De aanvaller verzorgde weliswaar de assist voor de aansluitingstreffer, maar speelde verder een ongelukkige wedstrijd. Adekanye ging meermaals naar de grond na een duel met een tegenstander, maar de scheidsrechter zag er vaker niet dan wel en overtreding in. Daar komt dan ook nog zijn doelpuntendroogte bij. Adekanye wist dit seizoen nog niet te scoren. Maar dan nog vindt hij dat de achterban wel wat meer respect mag tonen. “Ik ben blij dat ik het heb gezegd, niet veel mensen durven dat. We spelen voor de fans, maar ze moeten ook de spelers respecteren.” Adekanye neemt zichzelf weinig kwalijk. “Ik kan tevreden zijn over mezelf vandaag (donderdag, red.), maar weet dat heel veel mensen wachten op een goaltje. Ik laat ze lekker praten en doe lekker m’n ding.”

Voor de camera van ESPN laat Adekanye eveneens weten niet wanhopig te worden door het uitblijven van een doelpunt. “Toen we op vijftien wedstrijden in de competitie zaten en ik nog steeds geen goal had gemaakt, zat het wel te knagen aan me. Natuurlijk wil ik het nog steeds heel graag, maar niet té graag. Het belangrijkste voor mij is wat het team doet. Wat wij dit seizoen presteren is gewoon heel goed. Als dat zo door blijft gaan, is dat voor mij ook lekker meegenomen. Dan is het voor mij ook gewoon een goed seizoen. Natuurlijk wil ook goaltjes meepikken, maar assists zijn ook wel lekker”, zo klinkt het.

