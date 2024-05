Jan Mulder heeft moeite met Ajax-transfer: ‘Dan moet je wel een grote wereldster zijn’

PSV haalde aan het begin van dit seizoen met hoge verwachtingen terug naar Eindhoven, maar de Mexicaanse vleugelaanvaller wist in zijn tweede periode bij de club niet te overtuigen. Jan Mulder vindt dat PSV bij voorbaat al had moeten afzien van de terugkeer van Lozano.

De ervaren analist legt maandagavond in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport uit dat hij geen fan is van het terughalen van spelers door Nederlandse club. Mulder stipt aan dat Lozano in 2019 nota bene zelf koos voor een vertrek bij PSV en een stap hogerop bij Napoli. Dat PSV de Mexicaan terughaalde toen die op een dood spoor zat in Italië, vindt de analist niet goed. “Ik vond datzelfde met Brian Brobbey. Die wilde zelf weg”, refereert Mulder aan het vertrek van de spits bij Ajax in 2019 naar RB Leipzig.

Brobbey vertrok destijds transfervrij naar de Duitse club, maar liet zich een halfjaar later alweer verhuren aan Ajax en keerde vervolgens weer een halfjaar later voor circa zestien miljoen terug in Amsterdam. “Je moet dan wel een grote wereldster zijn, wil ik je terugnemen. Zonder nou rancuneus te zijn”, aldus Mulder.

Mulder krijgt bijval van tafelgenoot Guus Hiddink. “Ik snap de redenatie van Jan. Je valt niet snel terug op spelers die je een paar jaar eerder verlaten hebben. Ik ben zelf niet zo’n voorstander van het terughalen van spelers binnen twee, drie jaar”, aldus de oud-coach van onder meer PSV en Real Madrid.

