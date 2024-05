'Martha heeft contractvoorstel Ajax niet afgewezen, het ligt een stuk genuanceerder'

Voormalig profvoetballer Willie Overtoom komt op X met een heel ander geluid over de berichtgeving over het aanstaande vertrek van Ar'jany Martha bij Ajax. Voetbal International wist maandag te melden dat de bij de Amsterdammers opgeleide speler een voorstel om zijn aflopende contract met drie seizoenen te verlengen naast zich neer zou hebben gelegd, maar volgens Overtoom ligt het 'een stuk genuanceerder'.

John van 't Schip gunde Martha in zijn allereerste wedstrijd als interim-trainer van Ajax, begin november 2023 tegen FC Volendam (2-0), direct een basisplaats. Uiteindelijk zou de van buitenspeler tot linksback omgeturnde speler in de maanden daarna in alle competities twaalf keer in actie komen namens de Amsterdammers, al dateert zijn laatste optreden in de hoofdmacht van medio februari, toen hij mocht invallen tegen NEC (2-2).

VI wist maandag te melden dat de club Martha desondanks langer aan zich had willen binden. Het jeugdproduct zou echter niet akkoord zijn gegaan met het contractvoorstel, waardoor hij transfervrij op zoek zou kunnen naar een nieuwe werkgever. Het weekblad schrijft voorts dat er sprake is van interesse uit binnen- en buitenland in de 20-jarige speler.

Overtoom schrijft op X echter dat van een afwijzing vanuit Martha geen sprake is. "Het probleem schijnt bij zijn voormalige zaakwaarnemer gelegen te hebben, zijn familie was eerder al akkoord gegaan met bepaalde voorwaarden", weet de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en AZ. "Als speler heb je een overeenkomst met een zaakwaarnemer", legt Overtoom later in een reactie op een aantal van zijn volgers uit. "Je vertrouwt erop dat deze zijn werk goed verricht. Als hij niet goed handelt namens jou, en dat niet goed communiceert, dan loop je tegen dit soort situaties aan."

