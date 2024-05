Vertrek aanstaande: Ajax biedt contract voor drie jaar aan, maar dat wordt hard afgewezen

Ar'Jany Martha heeft zijn laatste minuten gemaakt in het shirt van Ajax. Volgens Voetbal International is de linksback, die voorheen vaak uitkwam als aanvaller, er niet met Ajax uitgekomen over een nieuw contract. Daardoor is een spoedig vertrek aanstaande.

Ajax was de afgelopen periode in gesprek met Martha, want de club wilde het aflopende contract van het jeugdproduct verlengen. Technisch directeur Kelvin de Lang deed volgens VI een aanbieding van drie seizoenen, maar zag Martha niet akkoord gaan met het contractvoorstel. Uiteindelijk heeft dit ervoor gezorgd dat de onderhandelingen worden stopgezet en Martha op weg is naar de uitgang in Amsterdam.

De verdediger maakte dit seizoen negen keer zijn opwachting in de Eredivisie, wegens de grote problemen die trainer John van 't Schip kende op de linksbackpositie. Martha begon goed, maar oogde in zijn Eredivisie-duels defensief kwetsbaar. Het was uiteindelijk ook een van de redenen dat de verdediger na de wedstrijd tegen NEC in februari weer uit de basis verdween.

Waar Martha zijn toekomst nu zal liggen, is onbekend. Wel is duidelijk dat er sprake is van interesse van clubs uit Nederland, maar ook uit het buitenland. De komende periode zal Martha een beslissing over zijn toekomst gaan nemen.