Akpom weet waar ploeggenoot uiteindelijk moet gaan voetballen: ‘Hij lijkt gemaakt voor de Premier League’

is enorm lovend over de prestaties van ploeggenoot . Het tweetal concurreerde afgelopen seizoen voor de spitspositie, maar bleek uiteindelijk ook samen te kunnen spelen.

De Engelse spits had het vooral in het begin van het seizoen lastig, net als veel andere Ajacieden. Akpom had ook veel moeite met het acclimatiseren aan zijn nieuwe thuisland, maar op een gegeven moment begon het ook bij hem te lopen. In zijn laatste acht competitieduels, waarin hij vaak samenspeelde met Brobbey, kwam hij tot vijf doelpunten en drie assists. De Engelse spits weet nog niet of hij volgend seizoen bij Ajax speelt.

Ondanks de sterke prestaties van Akpom in de tweede seizoenshelft, bleef Brobbey de eerste spits van Ajax. Laatstgenoemde was na de winterstop ook niet te houden, ondanks blessures. Akpom bewondert zijn teamgenoot, in gesprek met De Telegraaf. “Brian heeft een geweldig seizoen gehad. In het seizoen dat wij hebben gehad, is het moeilijk om spits te zijn. Je staat op een eiland. En echt: ik heb nog nooit een speler gezien die zoveel schoppen krijgt als Brian.”

Akpom weet wat de sterke punten zijn van de 22-jarige spits en denkt de weten in welke competitie Brobbey moet gaan spelen. “Wat hij voor het team heeft betekend, is niet te beschrijven. Hij kan een hele defensie gek maken. Met zijn potentie, kracht, snelheid en scorend vermogen lijkt hij gemaakt voor de Premier League.” Akpom kwam eerder uit voor Arsenal, waardoor hij goed bekend is met de competitie.

