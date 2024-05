Akpom nog niet zeker van toekomst bij Ajax: ‘Logisch dat er veel interesse is’

weet nog altijd niet hoe zijn toekomst eruit ziet. De Engelsman maakte afgelopen zomer voor 12,3 miljoen euro de overstap van Middlesbrough naar Ajax, maar vertelt in gesprek met De Telegraaf dat hij niet weet of hij ook volgend seizoen in de Johan Cruijff ArenA te zien is.

“Om eerlijk te zijn, weet ik niet waar ik komend seizoen voetbal”, laat de aanvaller zich optekenen. “Er is veel interesse. Maar dat is gezien de geringe speeltijd die ik kreeg en het aantal doelpunten dat ik maakte logisch.” Akpom kwam dit seizoen voor Ajax in alle competities 36 keer in actie, waarvan elf als basisspeler. Daarin wist hij vijftien doelpunten te noteren en leverde hij drie assists af.

“Ik ben nu 28 en voel dat ik fysiek en mentaal op mijn best ben”, vervolgt hij. “Mijn doel is altijd zo hoog mogelijk en voor het best denkbare team te spelen. Ik sta er niet alleen goed op in de Premier League, maar er is ook contact met clubs uit Duitsland en Frankrijk.” Om welke clubs dit zou gaan, laat de Engelsman zich niet over uit.

Toch is een vertrek uit Amsterdam niet de enige optie. Akpom ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA, dus behoort een langer verblijf ook tot de mogelijkheden. “Ik heb een contract bij Ajax en misschien komt er wel een manager die het heel erg in me ziet zitten. Wat er gebeurt, zien we in de zomer.”

