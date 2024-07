Francesco Farioli ontvangt vlak voor cruciale wedstrijden uitstekend nieuws

is speelgerechtigd voor het tweeluik van Ajax in de voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina, zo heeft Ajax maandag bekendgemaakt. De Amsterdammers dienden vrijdag de spelerslijst in en de nieuwste aanwinst Traoré mag van de UEFA in ieder geval minuten maken tegen de Serviërs.

Voor trainer Francesco Farioli is dat uitstekend nieuws, aangezien hij donderdag niet kan beschikken over Brian Brobbey en Steven Bergwijn. De twee Oranje-internationals zijn nog op vakantie, maar dat houdt wel in dat Ajax aanvallende stootkracht mist. Mogelijk kan Traoré dus wél wat betekenen in de voorronde van de Europa League, al moet de werkvergunning dan wel volledig rond zijn. Als dat zo is, dan kan Traoré zijn rentree in het shirt van Ajax maken.

Brobbey en Bergwijn zijn, ondanks de afwezigheid in het heenduel tegen de Serviërs, wel ingeschreven door de Amsterdammers. Het tweetal kan minuten maken in de return, net als de talentvolle verdediger Dies Janse, die na een sterke voorbereiding toegevoegd is aan de spelerslijst voor het tweeluik met FK Vojvodina.

