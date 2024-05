Vroegere werkgever verbijstert Gullit: 'Gekke club, eigenlijk gebeurt daar hetzelfde als bij Ajax'

Ruud Gullit kijkt met verbijstering naar de gang van zaken bij zijn vroegere werkgever Chelsea. De Londense club spendeert de afgelopen jaren enorme bedragen op de transfermarkt, maar weet dat op het veld niet te vertalen naar grote successen. Ondertussen fungeren The Blues als een waar trainerskerkhof; afgelopen week was Mauricio Pochettino de volgende coach die de laan uitgestuurd werd.

Gullit speelde vanaf de zomer van 1995 voor de Londense club, waar hij later speler-manager en uiteindelijk fulltime trainer werd. De geboren Amsterdammer leidde de club in 1997 naar de winst van de FA Cup, maar werd een halfjaar later op straat gezet. De Argentijn Pochtettino werd afgelopen zomer aangesteld op Stamford Bridge en leidde de club in zijn eerste seizoen terug naar Europees voetbal, door in de Premier League als zesde te eindigen. Toch moest de oud-trainer van onder meer Tottenham Hotspur het veld ruimen.

"Als je presteert bij Chelsea, dan lig je er meteen uit. Dat is nog steeds zo", zegt Gullit maandagavond bij Rondo. "Dat was in mijn tijd al zo onder Ken Bates (vroegere voorzitter, red.). Ik vind het nog steeds een hele gekke club, het is met Carlo Ancelotti ook gebeurd. Pochettino zat in een moeilijk parket, dat wist hij ook." En hij weet er eigenlijk nog wel een redelijke prestatie uit te persen, al was het ook niet geweldig." Presentator Wytse van der Goot stipt aan dat de Argentijn 'meer macht' had willen hebben over het spelersbeleid. Dat kan Gullit begrijpen: "En terecht, zij kopen spelers aan en daar moet je het maar mee doen. Eigenlijk is bij Chelsea hetzelfde gebeurd als bij Ajax: er worden spelers gekocht, en ga er maar mee aan de slag."

En dat terwijl Chelsea over 'echt hele goede jeugd' beschikt, meent Gullit. "Heel veel spelers zijn eigenlijk overal terechtgekomen, Nathan Aké is daar een voorbeeld van. Later komt het er dan wel uit, maar soms heb je er gewoon teveel", wijst hij op de enorme aantallen spelers die de club onder contract heeft. Khalid Boulahrouz (die tussen 2006 en 2008 op de loonlijst van Chelsea stond en in zijn tweede seizoen verhuurd werd aan Sevilla), kan erover meepraten. "In mijn periode had ik nog wel het gevoel: dit is een voetbalclub. Er zat nog wel een gedachte achter, met Roman Abramovich. Maar als je nu kijkt: je kan je daar niet echt mee identificeren, toch? Het lijkt een businessmodel, het is gewoon geld verdienen."

