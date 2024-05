Donny van de Beek slaat FA Cup-finale over en meldt zich in stadion Ajax

en Frank Rijkaard waren zaterdagavond aanwezig bij het concert van De Toppers in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder van Manchester United en de voormalig topvoetballer werden zelfs getoond op de grote schermen in het stadion in Amsterdam.

Op foto's op het Instagram-kanaal van Van de Beek is te zien dat hij op de tribune zat met Danny Froger, de zoon van 'Topper' René Froger. De Toppers stonden vrijdag en zaterdag in de Johan Cruijff ArenA.

Zaterdagmiddag speelde Manchester United tegen Manchester City in de FA Cup, maar die wedstrijd liet Van de Beek schieten om naar het concert te kunnen gaan. Het afgelopen halfjaar werd de middenvelder door Manchester United verhuurd aan Eintracht Frankfurt, waar hij ook weinig aan de bak kwam.

In april meldde journalist Fabrizio Romano nog dat Van de Beek deze zomer mag uitkijken naar een nieuwe club. Zijn contract bij Manchester United loopt weliswaar nog een jaar door, maar er is geen toekomst voor Van de Beek op Old Trafford. Zelfs zijn landgenoot Erik ten Hag heeft zijn carrière niet uit het slop kunnen trekken in de afgelopen twee seizoenen.

