Estelle Bergkamp licht tipje van de sluier op over terugkeer Donny van de Beek bij Ajax

stevent af op een nieuwe transfer. De middenvelder wordt sinds januari door Manchester United verhuurd aan Eintracht Frankfurt, maar krijgt relatief weinig speeltijd. Zijn vriendin Estelle Bergkamp sluit een terugkeer naar Ajax niet uit.

Bergkamp vertelt in een interview met De Telegraaf dat haar partner het beste probeert te maken van de situatie bij Frankfurt. “Het is wat het is. Donny doet keihard zijn best. Dat doet hij altijd en daar heb ik alleen maar bewondering voor”, zegt ze. “We zien wel wat er in de toekomst op ons pad komt.”

Daarna komt een mogelijke terugkeer bij Ajax ter sprake. Zou Van de Beek daarvoor openstaan? “Ja, wie weet. Natuurlijk, Nederland is altijd leuk, maar we zijn nu ook heel gelukkig in het buitenland”, maakt Bergkamp duidelijk. “We zien wel hoe dat in de toekomst gaat.”

Van de Beek, 26 jaar, wordt in principe tot het einde van het seizoen gehuurd door Frankfurt. Zijn huurcontract bevat een optie tot koop, maar deze week schreef BILD al dat de kans erg klein is dat daar gebruik van wordt gemaakt. Van de Beek heeft een contract tot medio 2026 bij Manchester United.

Frankfurt schreef Van de Beek niet in voor de knock-outfase van de Conference League en hij had slechts in vier van de tien competitiewedstrijden die de club sinds de winter speelde een basisplaats. Daarin wist Van de Beek niet te scoren en ook geen assist achter zijn naam te krijgen.

