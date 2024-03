René van der Gijp reageert met twee woorden op lange, boze mail van John de Mol

René van der Gijp heeft onlangs een boze mail ontvangen van Talpa-baas John de Mol. De analist van Vandaag Inside gaf daar geen inhoudelijke reactie op, maar reageerde naar eigen zeggen slechts met twee woorden: laa gaan.

De Mol was niet te spreken over recente uitspraken van Van der Gijp. Er lag vorig jaar een plan om een carnavalsplaat op te nemen met Van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Het was volgens De Mol een ‘geweldig idee’, maar in niet mis te verstane bewoordingen liet Van der Gijp blijken er geen zin in te hebben. “Dan denk ik: John, ik doe gewoon m’n tv-programmaatje voor jou. Er kijken elke dag 1,2 miljoen mensen. Maar laat me verder met rust!”, zei hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

In diezelfde podcast vertelt Van der Gijp maandag dat hij vervolgens een preek kreeg van De Mol. “Ik had laatst een hele lange mail van De Mol. Een hele lange mail. Toen heb ik alleen gereageerd met: laa gaan. Ik was bij de helft al gestopt met lezen. Ik had hier in de podcast wat geroepen over het carnavalsnummer. En hij was laatst ook boos omdat we weer begonnen over ons contract.”

Schrijver Michel van Egmond snapt de houding van De Mol niet. “Het is net een voetbaltrainer die Romário binnenhaalt en dan verbaasd is dat hij niet meedoet aan carnaval. Hij weet toch dat hij met jou iemand in huis heeft gehaald die zegt wat hij wil?”