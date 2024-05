SC Cambuur doet voor laatste competitiewedstrijd een dringende oproep aan de supporters

Komende vrijdagavond in Leeuwarden wordt een bijzonder moment voor veel SC Cambuur-supporters. Hoewel het affiche SC Cambuur – Helmond Sport misschien niet meteen in het oog springt, is het wel een belangrijke voor de supporters. Het is (waarschijnlijk) de laatste wedstrijd in het Cambuurstadion. De voetbalclub roept op om het stadion intact te laten.

“We begrijpen de behoefte om een aandenken uit het stadion te bemachtigen en we krijgen logischerwijs vele vragen over het meenemen van de stoeltjes. Hiervoor zullen we in september een dag organiseren waarop iedereen nog één keer in het stadion kan kijken en zijn/haar stoeltje mee naar huis kan nemen. Meer informatie hierover volgt. Lang verhaal kort: het stadion moet nog langer mee, dus laten we er een legendarische avond van maken, maar het stadion wel heel houden!”, zegt de club stellig.

Ook speelt de club uit Leeuwarden vrijdagavond in bijzondere voetbalshirt als aandenken aan 1964, toen de club werd opgericht. Deze shirts zijn ook beschikbaar voor de fans, maar slechts in beperkte oplage. 585 van deze nostalgische shirts zullen in de webshop verschijnen, zo laat de club met een bericht op X weten.

