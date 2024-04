Groningen profiteert optimaal van puntverlies Willem II en Roda JC en mengt zich in titelstrijd

FC Groningen heeft goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Waar koploper Willem II ternauwernood een punt wist te pakken op bezoek bij MVV Maastricht (1-1), pakten de Groningers wel de volle buit tegen SC Cambuur (3-0).

Nummer twee Roda JC speelde vrijdagavond op eigen veld gelijk tegen De Graafschap (1-1). Daardoor staat FC Groningen nog maar een puntje achter de Limburgers, terwijl het gat naar de koploper werd verkleind naar vier punten. Volgende week staat de topper tussen Willem II en FC Groningen in Tilburg op het programma.

MVV Maastricht - Willem II 1-1

Dat MVV Maastricht geloofde in een goed resultaat tegen Willem II, was al snel te zien. Al na tien minuten wisten de Limburgers na een snelle counter via Dailon Livramento brutaal op voorsprong te komen tegen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. In het vervolg van de wedstrijd waren het de bezoekers die op zoek gingen naar de gelijkmaker, maar regelmatig op doelman Romain Matthys stuitten. Diep in de blessuretijd kwam de gelijkmaker er toch via Jeredy Hilterman.

Met het gelijke spel heeft Willem II niet weten te profiteren van het puntverlies van Roda JC. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie kwam vrijdagavond in eigen huis niet verder dan een gelijkspel tegen De Graafschap. Hiermee blijft het verschil drie punten in het voordeel van de Tilburgers.

FC Groningen - SC Cambuur 3-0

Na het puntverlies van concurrenten Willem II en Roda JC was FC Groningen er alles aan gelegen om wel de volle buit te pakken. De thuisploeg liet SC Cambuur direct zien dat er niets te halen valt in de Euroborg. Na 23 minuten wist Marvin Peersman de thuisploeg op voorsprong te zetten, waarna Thom van Bergen de score tien minuten later verdubbelde.

Met nog twintig minuten op de klok leken de Groningers in de problemen te komen nadat doelman Hidde Jurjus ver uit zijn doel kwam en de doorgebroken Milan Smit tegen de grond werkte, waarna de keeper kon gaan douchen. Desondanks kon Cambuur geen vuist maken en wist Romano Postema het verschil vlak voor tijd zelfs nog naar drie te brengen.

ADO Den Haag - FC Eindhoven 1-1

In Den Haag hebben ADO Den Haag en FC Eindhoven elkaar in evenwicht gehouden. De thuisploeg begon zaterdag zonder topscorer Henk Veerman en assistkoning Daryl van Mieghem aan het duel. ADO begon nog goed aan het duel en kwam na 24 minuten op voorsprong dankzij Jerry van Wolfgang. In de tweede helft was het Farouq Limouri die de bezoekers weer op gelijke hoogte zette. In het restant van de wedstrijd probeerde de ploeg van Darije Kalezic met de ingevallen Van Mieghem en Veerman nog wel de zege te pakken, maar het mocht niet baten.

