Van Hanegem is helemaal klaar met Nijhuis: ‘Van kantine naar tv, te gek voor woorden’

Bas Nijhuis kreeg tijdens de wedstrijd Fortuna Sittard - Feyenoord (0-1) weer eens een flinke lading kritiek over zich heen. Volgens Willem van Hanegem laat de leidsman veel te veel doorgaan, waardoor spelers te weinig beschermd worden.

In zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad steekt De Kromme zijn irritatie over Nijhuis niet onder stoelen of banken. “Dat laatste (refererend naar een eerdere "Waar slaat dat toch allemaal op?") kun je jezelf ook inmiddels wel afvragen van het fluiten van Bas Nijhuis. Die maakt er onderhand wel echt een circus van. Hij doet wat hij wil, kent de regels ongetwijfeld, maar hij doet alsof het er allemaal niet toe doet. Als er dan iemand klaagt, dreigt hij meteen met geel. En hij geeft ook graag geel voor vasthouden, niet voor schoppen. Op dat gebied lijkt alles toegestaan."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Van Hanegem worden veel foutieve slidings door Nijhuis niet als overtreding gezien. "Het is toch te gek voor woorden dat trainers voor de wedstrijd zeggen: 'schop er maar op los vandaag, want Bas Nijhuis fluit, dus het kan'. Dat Fortuna Sittard sprong zo vaak spelers van Feyenoord in de rug of in de zij en Bas vond het allemaal prima." Ook stoort de Feyenoord-fan zich aan de acties van Nijhuis buiten het veld. "Want hij verkoopt boeken, knalt van kantine naar kantine om geld te verdienen en schuift regelmatig aan in talkshows. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het kan."

Ondanks de bekritiseerde leiding van Nijhuis, won Feyenoord van Fortuna Sittard. Soepeltjes ging dat niet, maar uiteindelijk nemen de Rotterdammers de punten mee terug naar De Kuip. Aankomende zondag wacht daar ook de bekerfinale, waarin NEC de tegenstander is. Bovendien is Feyenoord sinds vandaag officieus zeker van lucratief Champions League-voetbal volgend seizoen.

