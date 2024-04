Feyenoord-supporters ergeren zich groen en geel in Sittard: 'Hij is een gestoorde gek, te gek voor woorden dit!'

Supporters van Feyenoord hebben in de eerste helft tussen Fortuna Sittard en Feyenoord forse kritiek geuit op scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter, die er bekend om staat veel te laten doorspelen, maakte er in Limburg volgens fans van de Rotterdammers zijn eigen show van. Supporters van de nummer twee van de Eredivisie vrezen wegens de manier van fluiten van Nijhuis voor blessures in aanloop naar de bekerfinale tegen NEC.

Fortuna Sittard zocht in het eerste bedrijf tegen Feyenoord logischerwijs regelmatig de fysieke duels op, aangezien het voor de Limburgers levensgevaarlijk kan zijn als de Rotterdammers te veel ruimte krijgen. Kort zitten is dan het devies en dat is wat de thuisclub in de eerste 45 minuten ook deed. De Limburgers gingen soms zelfs de grens over, maar hadden het voordeel dat Nijhuis de leidsman was in Sittard. Het is een arbiter die erom bekend staat veel duels te laten doorgaan, wat in het voordeel werkt van de ploeg van Danny Buijs. Feyenoord-trainer Arne Slot ergerde zich eraan, maar hij was niet de enige.

Feyenoord-supporters ergeren zich massaal aan Nijhuis, zo blijkt op sociale media. Aanhangers van de Rotterdammers reageren woedend op de manier hoe de arbiter fluit in Sittard en maken zich zorgen over de bekerfinale van volgende week zondag tegen NEC: "Feyenoord gaat geblesseerde spelers missen in de bekerfinale en dat is honderd procent de schuld van Nijhuis", stelt een supporter van Feyenoord op X. "Te gek voor woorden wat er gebeurt!"

Veel fans van de Rotterdamse club melden zich met boze woorden aan het adres van Nijhuis op X: "Alle scheidsrechters in Nederland zijn van erbarmelijk niveau, maar Nijhuis spant de kroon. Hij is de allerslechtste, wat een overtredingen en slecht ingrijpen!"

