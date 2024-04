Uiterst opmerkelijke naam genoemd als opvolger Slot: ‘Serieus?! Ja, zou ook heel goed bij Ajax passen’

Dick Advocaat denkt dat Alex Pastoor de juiste man is om het stokje over te nemen van Arne Slot bij Feyenoord, die na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk vertrekt naar Liverpool. Pastoor vertrekt op zijn beurt bij Almere City, maar is volgens Advocaat een uitstekende opvolger van Slot, zo geeft hij aan in de uitzending van Veronica Offside.

Waar onder meer Wilfred Genee, Wesley Sneijder en Jan Boskamp speculeren over een terugkeer van Giovanni van Bronckhorst, komt Advocaat met een opvallend weinig genoemde naam, namelijk die van Pastoor. “Zijn naam hoor ik helemaal nergens”, zegt de 76-jarige trainer, die meteen verontwaardigde blikken van Genee krijgt. “Serieus?”, vraagt de presentator van Veronica Offside zich af.

“Die is net zo eigenwijs als Slot. Hij heeft een uitgesproken mening over hoe hij het hebben wil en hij laat zich echt niet piepelen door spelers. Ik denk dat die jongen uitermate geschikt is voor Feyenoord”, antwoordt een uitgesproken Advocaat. “Maar je hoort zijn naam niet!”

“Je ziet wel dat hij enorm goed reageert op situaties. Almere stond ergens onderin, toen ging hij anders spelen en heeft hij veel punten gepakt”, valt Boskamp zijn collega bij. “Jij zegt: doen?”, wil Genee weten. “Ik zou er als bestuurslid wel vertrouwen inhebben. Geen twijfel mogelijk!”, besluit Advocaat, die Pastoor ook wel bij Ajax ziet zitten. "Daar zou hij ook heel goed passen."

