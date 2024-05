NOS maakt melding van trainerswissel in de Eredivisie

Hedwiges Maduro is komend seizoen de nieuwe trainer van Almere City, zo weet NOS maandagochtend te melden. De assistent-trainer van Ajax wordt de opvolger van Alex Pastoor, die aan het einde van het seizoen vertrekt bij de nummer dertien van de Eredivisie.

Maduro keert zodoende snel terug bij de club waar hij in seizoen 2022/23 nog de rechterhand was van Pastoor. In dat seizoen dwong Almere City, voor het eerst in de clubhistorie, promotie naar de Eredivisie af. De 39-jarige trainer werd al eerder gelinkt aan een terugkeer bij de club uit Flevoland, maar volgens de NOS is de deal rond.

Artikel gaat verder onder video

De oud-middenvelder was dit jaar assistent bij Ajax en kende een turbulent jaar. In eerste instantie was Maduro assistent van Maurice Steijn, waarmee hij geen goede klik had. Toen Steijn ontslagen werd, nam Maduro voor twee wedstrijden de honneurs waar. Momenteel fungeert Maduro als rechterhand van John van ’t Schip, die na dit seizoen stopt als hoofdtrainer van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Perez trekt opvallende conclusie na AZ - FC Twente: 'Geen speler zou daar in de basis staan'

Volgens Kenneth Perez is geen speler van AZ of FC Twente een echte versterking voor PSV of Feyenoord.