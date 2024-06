Advocaat start met Curaçao voortvarend aan WK-kwalificatie dankzij hattrick voormalig Eredivisiespits

Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat is de WK-kwalificatie uitstekend begonnen, door Barbados in Willemstad met 4-1 te verslaan. Voormalig Eredivisiespeler Rangelo Janga (ex-Willem II, -Excelsior en -N.E.C.) was met een hattrick de grote man aan Curaçaose zijde.

Advocaat stuurde tal van bekende namen het veld is in het eerste pouleduel dat moet leiden naar deelname aan het WK dat in 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico wordt gespeeld. Onder meer Eloy Room (Vitesse), Sherel Floranus (Almere City), Juninho Bacuna (Birmingham City) en de momenteel clublozen Joshua Brenet en Brandley Kuwas verschenen aan de aftrap.

Janga, die afgelopen seizoen uitkwam voor het Cypriotische Nea Salamina Famagusta maar ook op zoek is naar een nieuwe werkgever, groeide in het Ergilio Hatostadion uit tot man van de wedstrijd. De spits tekende halverwege de eerste helft voor de 1-0 op aangeven van Kenji Gorré en verdubbelde de voorsprong een kwartier voor rust. Vijf minuten voor tijd completeerde Janga zijn hattrick, door vanaf de strafschopstip ook de 3-0 aan te laten tekenen.

De spits werd door Advocaat even later beloond met een publiekswissel, Gervane Kastaneer (CD Castellón) was zijn vervanger. Barbados redde in blessuretijd nog de eer door, eveneens uit een strafschop, de 3-1 te maken, maar diezelfde Kastaneer bepaalde luttele seconden later de eindstand op 4-1. Komende zondag komt het elftal van Advocaat opnieuw in actie, als het uitduel met Aruba op het programma staat.

85’ - RANGELO JANGA GET HIS HATTRICK AGAINST BARBADOS!! Not a single ounce of doubt from the spot. The target-man has done his duty for the night.#EOlaBlou #WeAre26 pic.twitter.com/OJ1F0sHAYL — Curaçao Football News (@Curacaofootbal1) June 6, 2024

