Dick Advocaat neemt na succesvol jaar met Curaçao besluit over toekomst als bondscoach

Dick Advocaat weet nog altijd niet van ophouden. De 77-jarige oefenmeester gaat namelijk langer door al bondscoach van Curaçao. Dat melden bronnen aan ESPN. De Kleine Generaal hoopt zich met het Caribische land te plaatsen voor het WK van 2026, dat wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Advocaat leek in de zomer van 2023 te beginnen aan zijn voetbalpensioen, maar hervatte zijn trainerscarrière iets meer dan een jaar geleden bij het nationale team van Curaçao. Het avontuur is hem voor dermate goed bevallen dat hij met de voetbalbond van Curaçao een akkoord heeft bereikt over de verlenging van zijn eenjarige contract.

De Hagenaar stond vooralsnog tijdens acht interlands van de huidige nummer 91 van de FIFA-wereldranglijst langs de lijn. Van die acht duels wist Advocaat er met Curaçao zes te winnen, eenmaal werd er gelijkgespeeld, terwijl er één keer verloren werd. Dat was tegen Saint Lucia, de huidige nummer 167 (destijds 170) van de FIFA-ranking.

Curaçao gaat dor de vele overwinningen aan de leiding in groep A van de CONCACAF Nations League. In de WK-kwalificatie van de CONCACAF gaat de ploeg van Advocaat ook aan kop. De eerste twee wedstrijden tegen Barbados en Aruba werden gewonnen met respectievelijk 4-1 en 0-2. Op 6 en 10 juni wachten de volgende duels in de WK-kwalificatie, dan wachten duels met aint Lucia en Haïti.

