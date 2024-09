Advocaat en Curaçao blameren zich bij start Nations League

Dick Advocaat is de CONCACAF Nations League uiterst slecht begonnen met Curaçao. De huidige nummer 86 van de wereldranglijst ging met 2-1 onderuit tegen Saint Lucia, de nummer 170 van de FIFA-ranking. De wedstrijd werd niet gespeeld in Saint Lucia, maar in Grenada.

Advocaat had in zijn opstelling een plek ingeruimd voor een elftal spelers die allen actief waren of zijn in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. Zo stond Eloy Room op doel en was er daarnaast onder meer plek voor Jurien Gaari, Sherel Floranus, Godfried Roemeratoe, Juninho Bacuna, Lenadro Bacuna en Ar’Jany Martha. Bij tegenstanders Saint Lucia speelden vooral jongens van clubs op de lagere Engelse niveaus en amateurcompetities in het Caribisch gebied.

Toch had Curaçao de nodige moeite met Saint Lucia en kijk het na een klein uur tegen een 2-0 achterstand aan. Arkell Jude-Boyd van Cheltenham Town en de clubloze Caniggia Elva profiteerden van defensief geklungel achterin bij Curaçao. Het was aan Eloy Room te danken dat de score niet hoger uitviel voor Saint Lucia.

Brenet doet wat terug namens Curaçao

Invaller Joshua Brenet, die na zijn ontslag bij FC Twente nog altijd zonder club zit, bracht de stand nog wel terug tot 2-1. Verder wist Curaçao niet te komen, waardoor het de overwinning simpel over de streep trok. Maandagavond om 23.00 uur Nederlandse tijd speelt Curaçao de volgende wedstrijd in de Nations League. Dan is Sint Maarten de tegenstander.

