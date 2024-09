Zaakwaarnemer Riechedly Bazoer reageert na kritiek van Dick Advocaat

Irchandly Bazoer, de zaakwaarnemer van , heeft gereageerd op de uitlatingen van Curaçao-bondscoach Dick Advocaat. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal had kritiek op de AZ-verdediger omdat hij niet reageerde op meerdere telefoontjes van perschef Kees Jansma. Bazoer wil wel degelijk uitkomen voor Curaçao, maar volgens Irchandly komt het momenteel niet uit.

“Namens Riechedly heb ik eerder uitgebreid contact gehad met Advocaat”, begint Irchandly in gesprek met De Telegraaf. “We hebben serieus nagedacht over het verzoek om uit te komen voor Curaçao, maar Riechedly heeft toen aangegeven, dat hij dit niet het goede moment vond voor zo’n beslissing, omdat er onduidelijkheid is over zijn toekomst als clubvoetballer. En hij zich daar voorlopig op wilde concentreren.”

Volgens de broer en zaakwaarnemer is de situatie ‘nog steeds onveranderd’. “Het heeft dus niks te maken met een gebrek aan respect voor Curaçao, want het is zeker een optie die hij serieus overweegt. Alleen niet op dit moment, omdat hij andere dingen aan zijn hoofd heeft”, erkent Irchandly.

Bazoer op dood spoor bij AZ

Bazoer lijkt bij AZ op een dood spoor te zitten. Vooralsnog kwam de verdediger annex middenvelder slechts drie minuten in actie voor de Alkmaarders. De club lijkt dan ook nadrukkelijk aan te sturen op een vertrek van Bazoer, die nog een contract heeft tot het einde van het seizoen.

Eerder deze zomer kon Bazoer de overstap maken naar Saudi-Arabië, maar dat zag hij om sportieve en privéredenen niet zitten. De transferwindow in Griekenland en Turkije is nog open en naar verluidt is er vanuit die landen ook interesse voor de zesvoudig Oranje-international. Daarmee behoort een vertrek nog altijd tot de mogelijkheden. Bazoer wil echter alleen vertrekken als hij een goed gevoel heeft bij een overstap, maar ook sportief voldoende uitdaging ziet.

