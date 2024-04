Dick Advocaat is volledig overtuigd en ziet fantastische technisch directeur voor Ajax

Wesley Sneijder zou volgens Dick Advocaat een uitstekende technisch directeur zijn voor Ajax, zo heeft de analist maandagavond in het programma Veronica Offside opnieuw aangegeven. De trainer pleitte eerder al voor een dergelijke rol voor Sneijder bij Ajax en vindt het opvallend dat er geen poging wordt ondernomen om de recordinternational naar de Johan Cruijff ArenA te halen.

"We hadden het over Sneijder, dat is een jongen die verbaal zeer sterk is, heel veel relaties heeft, maar je hoort of ziet hem niet", geeft Advocaat aan in het begin van de uitzending van Veronica Offside. De bondscoach van Curaçao is van mening dat er voor Sneijder een mogelijkheid ligt in Amsterdam: "Dat zou een fantastische man zijn, waarom zou Overmars het kunnen en hij niet?", vraagt Advocaat zich hardop af. De oud-trainer vindt dat Ajax behoefte heeft aan een heel goede technisch directeur, wat er volgens de analist voor kan zorgen dat de Amsterdammers er snel weer bovenop komen.

Artikel gaat verder onder video

Hugo Borst vraagt Advocaat vervolgens om de bevestiging of hij in Sneijder de nieuwe technisch directeur ziet: "Ja, zeker. Eerder dat dan als trainer", legt Advocaat uit. De bondscoach van Curaçao denkt dat de analist het in ieder geval beter zou doen dan Sven Mislintat, die er volgens de 76-jarige coach een potje van heeft gemaakt in de Johan Cruijff ArenA.



