Aad de Mos: 'Hij moet trainer van Ajax worden, helaas heeft hij één ding tegen zich'

Aad de Mos denkt dat Dick Schreuder een geschikte kandidaat is om John van ’t Schip aan het einde van het seizoen op te volgen als hoofdtrainer van Ajax, zo vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. Schreuder is volgens De Mos een oefenmeester die goed past bij de Amsterdammers, al heeft hij één ding tegen zich.

Van ’t Schip stopt aan het einde van dit seizoen als trainer van Ajax en gaat aan de slag als head of coaching. De Amsterdammers moeten zodoende op zoek naar een nieuwe oefenmeester. De namen van onder meer Erik ten Hag, Frank de Boer en Pepijn Lijnders passeerden al de revue. De Mos denkt dat Dick Schreuder echter de aangewezen persoon is om hoofdtrainer te worden in de Johan Cruijff ArenA.

“Het moet iemand zijn die het moderne voetbal laat zien. Van deze tijd”, begint de oud-trainer, die vervolgens de naam van Dick Schreuder laat vallen. “Die volg ik enorm bij CD Castellón (op het derde niveau in Spanje, red.). Die heeft het al laten zien bij PEC Zwolle en laat het nu weer zien. Hij staat ruim bovenaan met hetzelfde soort voetbal.” Vorig jaar eindigde PEC onder leiding van Schreuder de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor de Zwollenaren promotie naar de Eredivisie afdwongen.

Tóch ziet De Mos een nadeel voor Schreuder. “Die jongen heeft één ding tegen, helaas, en dat is dat hij Schreuder heet”, zegt de voormalig coach, die doelt op Dicks broer Alfred Schreuder. Laatstgenoemde werd vorig seizoen ontslagen als trainer van Ajax wegens teleurstellende resultaten. “Dat neemt niet weg dat hij (Dick, red.) een toptrainer in wording is. Als ik technisch directeur was dan haalde ik direct Dick Schreuder, want dat is ook een jongen die het in zijn vingers heeft. Hij zou het ook bij Ajax kunnen laten zien.”

