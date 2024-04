Zeer opvallende basisspeler verwacht bij aanstelling Dick Schreuder bij Feyenoord

Voetbal International kwam maandagmiddag met een artikel waarin negen kandidaten werden genoemd om Arne Slot op te volgen bij Feyenoord. De naam van Dick Schreuder, momenteel trainer van het Spaanse CD Castellón, viel ook te lezen in het artikel. VI koppelde direct een mogelijke opstelling aan de trainer en verrast met een opvallende basisplaats.

De Spaanse sportkrant Marca bracht maandagmiddag naar buiten dat Schreuder zou fungeren als de belangrijkste kandidaat om Slot, die hoogstwaarschijnlijk aan de slag gaat bij Liverpool, op te volgen bij Feyenoord. VI denkt dat de voormalig trainer van PEC Zwolle gaat spelen in een formatie met wingbacks.

Artikel gaat verder onder video

Schreuder boekte successen met die formatie bij Zwolle, dat vorig jaar promoveerde naar de Eredivisie. Ook dit jaar speelt ‘zijn’ Castellón aanvallend voetbal en stevent hij af op het kampioenschap in de derde divisie van Spanje. Mócht Schreuder inderdaad de opvolger van Slot worden, is het voor de hand liggend dat hij ook in Rotterdam in een 3-4-3 formatie gaat spelen.

“Binnen Feyenoord kent de werkwijze van Schreuder geen geheimen. Dennis te Kloese had hem al op de radar tijdens zijn periode bij PEC Zwolle. In de staf zit met Etiënne Reijnen een assistent die Schreuder graag meegenomen had naar Spanje”, schrijft VI. “Bovendien zijn met Thomas Beelen en Thomas van den Belt twee spelers van PEC aangetrokken. Ten opzichte van Slot legt Schreuder meer nadruk op intensiteit en minder op tactiek”, gaat het medium verder.

VI verwacht dus dat Van den Belt, die dit seizoen nauwelijks in de plannen voorkomt, zomaar eens een basisplek kan hebben onder Schreuder. De middenvelder wordt verwacht in de voorste linie, samen met Santiago Giménez en Calvin Stengs. Igor Paixão, Quinten Timber, Mats Wieffer en Yankuba Minteh zullen op papier de middenvelders zijn. Dávid Hancko, Beelen en Lutsharel Geertruida vormen de driemansverdediging voor de neus van doelman Timon Wellenreuther.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kandidaat dient zich aan bij Feyenoord: 'Het zou een mooie bekroning zijn op mijn werk'

Het contract van Pascal Bosschaart bij Feyenoord loopt nog een jaar door en hij zou graag een functie krijgen in de technische staf van de Rotterdammers.