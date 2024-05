Aan Ajax en Feyenoord gelinkte trainer krijgt groot compliment: ‘Door hem ben ik veel gaan scoren’

heeft bewondering voor Dick Schreuder, zo laat de spits van AFC weten in een uitgebreid interview met Voetbal International. De aanvaller, die in de Tweede Divisie bekend staat als een ware goalgetter, erkent dat de aan Feyenoord én Ajax gelinkte trainer zeer belangrijk voor hem is geweest.

Toen Mengerink bij Eersteklasser SDV Barneveld ging voetballen, kreeg hij te maken met Schreuder. “Daar ontmoette hij een man die een grote impact op zijn carrière zou krijgen: Dick Schreuder, de trainer die tegenwoordig in verband wordt gebracht met Feyenoord en Ajax”, schrijft Voetbal International.

Artikel gaat verder onder video

“Dick heeft me een soort boost gegeven, waardoor ik daar heel veel ben gaan scoren”, blikt de oud-spits van onder meer Katwijk, TEC en Barnet terug. “Mengerink zag al snel een trainer die het vermoedelijk een stuk verder zou gaan schoppen dan het kippendorp. Schreuder was tactisch sterk, durfde beslissingen te nemen en wist zaken op een simpele manier uit te leggen”, valt er verder te lezen.

Schreuder reageerde na het kampioenschap met zijn CD Castellón op de geruchten rondom hem en Ajax en Feyenoord. De oefenmeester gaf aan dat hij niet in gesprek is met de Nederlandse ploegen. Wél wordt Schreuder door verschillende media gelinkt aan een dienstverband in de Nederlandse top. Eerder maakte de trainer indruk als trainer van PEC Zwolle, waarmee hij met aanvallend voetbal promotie naar de Eredivisie afdwong in seizoen 2022/23.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wild gerucht in Engeland: 'Kroes keert terug bij Ajax en stelt deze trainer aan'

In Engeland duikt een opvallend gerucht op over een mogelijke terugkeer van Alex Kroes bij Ajax. De kans daarop zou bijzonder groot zijn.