Wild gerucht in Engeland: 'Kroes keert terug bij Ajax en stelt deze trainer aan'

In Engeland duikt een opvallend gerucht op over een mogelijke terugkeer van Alex Kroes bij Ajax. De kans daarop zou bijzonder groot zijn, bovendien zou direct daarna bekend worden gemaakt dat Graham Potter de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdammers gaat worden.

Twitteraar Sam C, onder meer verbonden aan het invloedrijke TheUnitedStand, schrijft dat de mogelijke terugkeer van Kroes bij Ajax momenteel 'intern' besproken wordt. Clubofficials zouden ervan overtuigd zijn dat direct na een positief besluit over het in genade aannemen van de algemeen directeur, naar buiten kan worden gebracht dat Potter de nieuwe hoofdtrainer wordt.

Diezelfde twitteraar was eerder deze maand overigens de eerste die melding maakte van de gesprekken tussen Ajax en Potter over een mogelijk dienstverband. "Een deal lijkt nabij, vooral gezien het feit dat de club geen contact met andere trainers heeft", schreef hij op 7 april. Een dag later wist Voetbal International echter te melden dat Potter de stekker uit de onderhandelingen zou hebben getrokken, wat niet los zou kunnen worden gezien van de situatie rond Kroes.

Die belemmering wordt echter weggenomen als Ajax inderdaad alsnog een functie voor Kores zou vrijmaken. "De onderhandelingen waren al in een dusdanig vergevorderd stadium, dat er praktisch al een contract voor Potter op tafel lag", weet de twitteraar vandaag (dinsdag) te melden. Hij (of zij) is er bovendien stellig van overtuigd dat Kroes daadwerkelijk weer een rol zal gaan spelen in Amsterdam: "Dat is niet slechts een punt van discussie, de kans daarop is groot."

Kroes trad op 15 maart jongstleden aan als algemeen directeur van de Amsterdammers, maar werd op 2 april geschorst door de raad van commissarissen toen bleek dat hij vlak voordat afgelopen zomer bekend werd dat hij die functie zou gaan bekleden nog een groot pakket clubaandelen had aangeschaft. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen geeft deze week juist aan rekening te houden met een terugkeer van Erik ten Hag in de Johan Cruijff Arena, zo zegt hij in de online-rubriek Koffie met Valentijn van Vandaag Inside. De chef voetbal van de ochtendkrant baseert die mogelijkheid zelfs op een aantal door Kroes off the record gedane uitspraken.