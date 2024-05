Mossou plaatst vraagtekens bij Ajax-kandidaat: 'Maar zou een interessant experiment zijn'

Sjoerd Mossou, journalist en columnist van het Algemeen Dagblad, plaatst zijn vraagtekens bij Francesco Farioli, die wordt genoemd als kandidaat-trainer van Ajax. De pas 35-jarige Italiaan maakt momenteel een uitstekende indruk bij het Franse OGC Nice, maar om stand te houden in Amsterdam worden andere zaken van een trainer gevraagd, schetst Mossou.

Afgelopen week werd duidelijk dat er nog drie trainers op de kandidatenlijst in Amsterdam staan: voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag, de Engelsman Graham Potter én Farioli. De Italiaan is in Frankrijk aan zijn derde klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal bezig, nadat hij eerder bij het Turkse Fatih Karagümrük en Alanyaspor voor de groep stond. Ajax' technisch directeur Alex Kroes zou tijdens een bezoek aan Manchester United, dat sinds dit jaar deels in handen is van INEOS, de eigenaar van Nice, op de prestaties van Farioli zijn gewezen en daardoor enthousiast zijn geraakt.

Hoewel de Amsterdammers volgens diverse media nog altijd zouden hopen op een terugkeer van Ten Hag én deze week opnieuw in gesprek zijn met Potter, begrijpt Mossou wel waarom ook Farioli op de verlanglijst voorkomt. "Hij doet het bij Nice OK, dat schijnt een heel interessante jongen te zijn", zegt de journalist in de AD Voetbalpodcast. Toch heeft de Brabander ook zo zijn twijfels: "Nice is een relatief kleine club in Frankrijk, als het gaat om druk van buitenaf."

En dat is juist wat Farioli bij het immer onrustige Ajax boven het hoofd zou hangen: "Dan is het wel een hele jonge trainer, bij een hele moeilijke club en ben ik wel benieuwd. Trainer zijn is niet alleen voetbalinhoudelijk, trainer zijn is ook je staf, je elftal en eigenlijk een hele club managen, tegenwoordig", stipt Mossou aan. "Of hij dat al kan, en dan in een land dat hij niet kent met een taal die hij niet spreekt, dat is af te wachten. Maar: het zou een interessant experiment zijn."

