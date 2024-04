Sjaak Swart oppert uit het niets nieuwe, opvallende en weinig genoemde hoofdtrainer voor Ajax

Sjaak Swart is van mening dat Shota Arveladze een prima trainer voor Ajax zou kunnen zijn, zo geeft de oud-voetballer na afloop van de wedstrijd tussen de BIF All Stars en de Ajax Legends in het Olympisch Stadion in Amsterdam aan. Arveladze is momenteel trainer van het Turkse Fatih Karagümrük, maar is volgens Swart een prima kandidaat voor Ajax.

De 85-jarige voormalig rechtsbuiten van Ajax wordt na afloop van de wedstrijd tussen de BIF All Stars en de Ajax Legends geconfronteerd met de uitspraken van analyticus Ronald de Boer gedurende de wedstrijd. De Boer ziet in Arveladze wel een potentiële opvolger van John van 't Schip en Swart is het daar volledig mee eens: "Dat heb ik al vaak genoeg gezegd! Hij kent het Ajax-spel ook", legt Swart uit.

Mister Ajax vervolgt: "Hij heeft het zelf allemaal meegemaakt en is een goede jongen voor de groep. Dat vind ik een goede trainer, hij is zeker een kandidaat", vindt Swart althans. De oud-voetballer merkt dat het rustiger wordt in Amsterdam, wat belangrijk is om de organisatie snel weer op orde te krijgen. Een belangrijke stap daarin is voor Swart het terughalen van Alex Kroes.

"Ik vind dat Kroes terug moet komen. Ik denk ook dat hij terugkomt, dat soort dingen moeten ook eens anders opgelost worden. Michael van Praag heeft een foutje gemaakt, dat kan ook. Dan moet je elkaar helpen en ook wat kunnen verdragen van elkaar", besluit de clubicoon van Ajax tot slot.