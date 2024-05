Fortuna en Go Ahead delen de punten in de Sittard en blijven in de middenmoot

Fortuna Sittard en Go Ahead Eagles hebben in een weinig enerverende wedstrijden gelijkgespeeld. Het niveau van de wedstrijd was niet om over naar huis te schrijven. De Eagles hebben met dit punt play-offs zo goed als zeker veiliggesteld. Fortuna maakte vanavond het meeste aanspraak op de overwinning dankzij een bedrijvige Kaj Sierhuis, die vlak voor het eind zwaar geblesseerd naar de kant ging.

Fortuna en Go Ahead zijn die twee ploegen die beide ontzettend uit vorm voorafgaand aan de wedstrijd. Beide ploegen wisten in hun laatste vier wedstrijden niet te winnen. Fortuna had handhaving al veilig gesteld, maar de play-offs voor Europees voetbal lijken buiten bereik. De Deventenaren kunnen de play-offs al ruiken met een voorsprong van zes punten op SC Heerenveen. Wellicht was dit de reden voor de gemakzucht en het slechte niveau van beide ploegen vanavond. De eerste helft speelde zich af in een bijzonder traag tempo en kansen waren dan ook schaars. Beide ploegen kregen welgeteld één goede kans. Kaj Sierhuis wist niet van een glijpartij van Joris Kramer te profiteren en Willum Willumsson kwam net een teenlengte tekort na een slimme steekpass van Evert Linthorst.

Het niveau ging in de tweede helft niet ver omhoog, maar toch was het Fortuna dat het meest ten aanval trok. De bezoekers kregen daardoor ruimte om te counteren en dit leverde de grootste kansen op. Eerst kopte Finn Stokkers een bal voorlangs en even later schoot Willumsson de bal wild naast het doel. Bij Fortuna was het voornamelijk Sierhuis die voor het gevaar moest zorgen. Zo schoot de spits uit moeilijke hoek in het zijnet en kopte hij van dichtbij tegen Jeffrey de Lange aan. Er kwam nog een flinke smet op de avond voor de ploeg van Danny Buijs. Bas Kuipers kwam met zijn landing ongelukkig op het been van Sierhuis terecht die het daarna uitkermde van de pijn. Per brancard werd de topscorer van Fortuna van het veld begeleid. Fortuna was in de slotfase dichtbij de overwinning toen Loreintz Rosier de bal uit een hoekschop tegen de lat knikte.

Door het gelijke spel veranderd er niets aan de situatie voor Fortuna Sittard, dat zijn pijlen al kan richten op het volgende Eredivisieseizoen. Go Ahead Eagles kan zich opmaken voor de play-offs aangezien Heerenveen ook gelijkspeelde vanavond op bezoek bij Almere City. Met nog twee wedstrijden voor de boeg is de afstand van zes punten zo goed al onoverbrugbaar door het veel betere doelsaldo van de Deventenaren.