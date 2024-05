Zo reageert Ten Hag op de geruchten over een mogelijke terugkeer naar Ajax

Erik ten Hag ziet een terugkeer bij Ajax ooit wel zitten, maar denkt dat hij volgend seizoen nog trainer is bij Manchester United. De coach is de laatste weken veelvuldig in verband gebracht met de Amsterdammers, ook aangezien zijn positie in Engeland allesbehalve zeker is.

Bij Viaplay werd Erik ten Hag gevraagd over zijn functie bij Manchester en de geruchten over een mogelijk terugkeer naar Ajax. De Nederlandse coach wil echter niet weglopen van zijn moeizaam presterende club. “Feit is gewoon dat ik hier nog een jaar een doorlopend contract heb. Ik heb bewust getekend en ben geen persoon die wegloopt. Ik ga er dus vanuit dat ik volgend jaar bij Manchester United ben.”

Er is volgens de coach geen contact geweest met de club waarmee hij in het seizoen 2018/2019 de halve finale van de Champions League haalde. Ten Hag denkt dat een terugkeer bij Ajax ooit wel bij de mogelijkheden behoort. “Waarom niet? Ik heb een hele goede periode bij Ajax gehad. Ik heb er op een prettige manier kunnen werken. Het is een fascinerende club, waar heel veel mogelijkheden liggen.”

