Uitgaande transfer aanstaande bij PSV: ‘Hij is niet te behouden en gaat ongetwijfeld vertrekken’

speelt volgend seizoen niet meer in het shirt van PSV, zo verzekert Jeroen Kapteijns dinsdagmiddag bij Kick-off van De Telegraaf. De clubwatcher van de Eindhovenaren denkt dat de Belg, mede dankzij een sterk seizoen, niet te behouden is voor de landskampioen.

“Concrete aanbiedingen hebben ze, voor zover ik weet, nog niet. Maar Bakayoko is niet te behouden”, is Kapteijns stellig. “Die zal ongetwijfeld deze zomer een transfer maken. Er is zoveel interesse in hem, clubs staan in de rij. Ik denk dat PSV ook wil meewerken aan een transfer”, gaat de journalist verder.

Kapteijns denkt dat een transfersom van vijftig miljoen euro realistisch is voor Bakayoko. “Dat kunnen ze zeker wel krijgen. De potentie van Bakayoko is heel erg groot”, aldus de clubwatcher van PSV namens De Telegraaf. De 21-jarige Belg was een belangrijke schakel in het succeselftal van Peter Bosz. De vleugelspeler maakte dertien doelpunten in 48 officiële wedstrijden. Daarnaast was Bakayoko goed voor veertien assists.

