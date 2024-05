Feyenoord én Ajax strijden om komst van Chelsea-aanvaller: Engelse bronnen weten wie favoriet is

Zowel Ajax, als Feyenoord werkt aan de komst van Championship-sensatie Omari Hutchinson, zo weet Voetbal International dinsdagavond te melden. De Nederlandse topclub strijden samen ‘hard’ om de handtekening van de aanvaller van Chelsea, die dit jaar furore maakte bij het naar de Premier League gepromoveerde Ipswich Town.

Volgens Engelse bronnen zou Feyenoord de beste papieren hebben voor de komst van Hutchinson. De aanvaller, die mag vertrekken bij Chelsea, staat zelf open voor een transfer. Feyenoord meldde zich al officieel in Londen, zo weet VI. In hoeverre Ajax zich heeft gemeld, wordt niet omschreven door het medium.

Wel weet VI dat Hutchinson ook in Duitsland op de radar is verschenen. Onder meer VfB Stuttgart en Borussia Mönchengladbach hebben interesse in de twintigjarige Jamaicaan.

Hutchinson kende een goed seizoen in dienst van Ipswich Town, waarmee hij verrassenderwijs promoveerde naar het hoogste niveau. De aanvaller, die vorig jaar zijn debuut maakte in de Premier League namens Chelsea, was goed voor tien goals en vijf assists. Het is onduidelijk wat voor prijskaartje er aan Hutchinson hangt.