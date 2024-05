Willaert: 'Ajax nog niet heel concreet voor Farioli, wacht nog steeds op échte droomkandidaat'

De onderhandelingen tussen Ajax en de veel als nieuwe hoofdtrainer genoemde Italiaan Francesco Farioli (35) zijn volgens ESPN-verslaggever Cristian Willaert 'nog niet heel concreet'. De Amsterdammers zouden namelijk nog altijd de hoop koesteren dat de 'échte droomkandidaat', Erik ten Hag, de komende periode alsnog kan worden binnengehengeld.

Ajax is al geruime tijd bezig met het vinden van een opvolger voor John van 't Schip, die vandaag (zondag) tegen Vitesse voor het laatst als eindverantwoordelijke op de bank zit. De club was druk in onderhandeling met de Engelsman Graham Potter, maar de oud-trainer van onder meer Chelsea trok twee weken geleden de stekker uit de onderhandelingen. Sindsdien leek de 35-jarige Farioli, die bezig is aan een goed debuutseizoen bij het Franse OGC Nice, de beste papieren te hebben.

"De naam Farioli blijft maar rondzingen, maar heel concreet is dat nog niet", zegt Willaert zondagmiddag in het ESPN-programma De Eretribune. "Nou speelt Nice nog een wedstrijd, maar we weten dat beoogd assistent Dave Vos twee weken geleden naar Londen is gevlogen om uitgebreid te praten met Potter, wat toen de eerste kandidaat was. Met hem zijn ze er niet uitgekomen, met Farioli zou men ver zijn, maar door Vos is nog helemaal niet met hem gesproken. Een video-conference of een telefoontje, zelfs dat heeft nog niet plaatsgevonden", weet de journalist.

De oorzaak daarvan zou gezocht moeten worden in het feit dat Ajax nog op twee borden schaakt en stiekem de hoop op Ten Hag nog altijd niet heeft opgegeven. "Alles wijst erop dat Ajax wel degelijk nog steeds wacht op de échte droomkandidaat, en dat zou Ten Hag zijn" zegt Willaert.

