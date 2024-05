Ten Hag grijpt ondanks zege naast Europees ticket en breekt twee negatieve Man United-records

Het Manchester United van Erik ten Hag eindigt het seizoen ondanks een 0-2 zege bij Brighton & Hove Albion op de achtste plaats in de Premier League, de allerlaagste eindklassering sinds de competitie in 1992 van start ging. United grijpt daarmee naast een Europees startbewijs, maar krijgt daarop volgende week in de FA Cup-finale tegen kersvers landskampioen Manchester City een herkansing.

Lisandro Martínez had in Brighton voor het eerst sinds begin februari weer eens een basisplaats in de door blessures geplaagde achterhoede van Ten Hag, waarin hij het centrum vormde met Casemiro. Op het middenveld mocht Sofyan Amrabat starten, terwijl Scott McTominay op papier als spits begon, terwijl Marcus Rashford en Rasmus Højlund op de bank gehouden werden. Afzwaaiend Brighton-trainer Roberto De Zerbi gaf onder de lat de voorkeur aan Jordan Steele boven Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan-Paul van Hecke zaten niet bij de selectie.

Artikel gaat verder onder video

Brighton was in de eerste helft de bovenliggende partij. Na tien minuten kreeg de thuisploeg de eerste serieuze kans, maar André Onana had een goede redding in huis op een schot van Valentin Barco. De kansen bleven daarna komen, maar Onana bleek in de eerste helft niet te passeren, onder meer João Pedro mocht zich dat persoonlijk aanrekenen. Aan de andere kant mikte United vooral op de lange bal, wat McTominay na een klein halfuur de grootste kans opleverde. De Schot mikte zijn schot echter over het doel van Steele.

Tien minuten na rust klapten de Brighton-supporters hun handen stuk toen De Zerbi besloot Adam Lallana naar de kant te halen. De 36-jarige Engelsman, in het verleden succesvol bij clubs als Southampton en Liverpool, ging in tranen naar de kant in zijn laatste wedstrijd als speler van Brighton, waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond. Ondertussen werd United op het veld wat sterker, wat zich twintig minuten voor tijd uitbetaalde toen Diogo Dalot na een lange bal van achteruit ontsnapte aan de buitenspelval en de 0-1 binnenschoot. Vlak voor tijd bepaalde invaller Højlund, die bij de treffer van Dalot al voor de assist zorgde, de eindstand op 0-2.

Ondanks de tweede overwinning op rij werd aan het einde van de wedstrijd duidelijk dat Ten Hag behalve de historisch laatste eindklassering ook nog een tweede negatieve record in handen krijgt. Manchester United eindigt het seizoen namelijk met 57 doelpunten voor en 58 tegen, resulterend in een negatief doelsaldo van -1. Ook dat kwam niet eerder voor in het Premier League-tijdperk.

Tegelijkertijd won Newcastle United op bezoek bij het Brentford van keeper Mark Flekken wél, met 2-4. The Magpies leggen daardoor ten koste van Manchester United beslag op de zevende plaats, waardoor het volgend seizoen mag aantreden in de voorrondes van de Conference League. Ten Hag krijgt volgende week op Wembley nog wel de kans om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League, maar dan moet in de eindstrijd van de FA Cup wel worden afgerekend met stadgenoot, aartsrivaal én landskampioen City.

