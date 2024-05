Jack van Gelder walgt: ‘Verschrikkelijk, een hele vervelende jongen geworden!’

Jack van Gelder is niet te spreken over het gedrag van . De gastheer bij het programma de Oranjezondag gaat in op de provocaties van de Braziliaanse aanvaller na de strafschoppenserie tegen Coventry City. “Hij is een hele vervelende jongen geworden”, zo laat Van Gelder weten.

Het gesprek komt op gang omdat Antony een tattoo van zichzelf had laten zetten. Een paar weken geleden zette de oud-Ajacied zichzelf in een kwaad daglicht door openlijk te provoceren naar de spelers van Coventry City. Antony was zijn emoties niet meer de baas toen Manchester United in de halve finale van de FA Cup met pijn en moeite wist af te rekenen met de Championship-formatie.

Van Gelder stoort zich groen en geel aan de manieren van Antony: “Hij is zó dommig. Ik vond het zo verschrikkelijk wat hij deed tegen Coventry. Dat hij een lange neus begon te trekken… Ik vind het een hele vervelende jongen geworden. Ik denk dat hij die tattoo er zelf heeft opgezet”, is de televisiepersoonlijkheid cynisch.

