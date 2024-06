Sjoerd van Ramshorst krijgt een vraag, waarna Frans Timmermans onverwacht het woord neemt

De promotie van NAC Breda naar de Eredivisie is in de mediawereld niet onopgemerkt gebleven. Deze week werd bij het programma Renze op RTL4 aandacht geschonken aan de promotie van de Brabantse club. Frans Timmermans speelde daarin ook een rol: de politicus dook onverwacht de voetbalgeschiedenis in.

Presentator Renze Klamer zag de mensen op de Grote Markt gedurende de huldiging van NAC 'en wie niet springt, die is een kruik' zingen. De journalist vroeg aan Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst, te gast om over het EK te praten, waarom de aanhangers van NAC Breda dit nummer besloten te zingen. Het was echter niet sportjournalist Van Ramshorst, maar partijleider Timmermans van GroenLinks-PvdA die onverwachts duiding gaf.

Artikel gaat verder onder video

"Mensen uit Tilburg worden Kruikenzeikers genoemd", reageerde de supporter van Roda JC op de vraag van gespreksleider Klamer. "Vroeger had Tilburg een leerindustrie, en spaarden inwoners urine voor het leerlooien. Daarom worden Tilburgers dus Kruikenzeikers genoemd", wist Timmermans uit te leggen. Volgens de politicus is de rivaliteit tussen NAC en Willem II dan ook de reden dat supporters dergelijke liederen zingen.

Timmermans vond het feest in Breda, net als alle andere tafelgasten, machtig mooi. Toch was hij in de afgelopen weken minder blij met NAC Breda, want die club schakelde zijn geliefde Roda JC uit in de play-offs om promotie naar de Eredivisie: "Stel je voor dat je als Roda JC het hele seizoen op de eerste en tweede plek hebt gestaan en nu met lege handen staat...”, verzuchtte hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Frans Timmermans wordt uitgescholden op pijnlijk spandoek van voetbalsupporters

Supporters van MVV Maastricht hebben twee spandoeken opgehangen bij het Parkstad Limburg Stadion van aartsrivaal Roda JC.