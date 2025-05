'Toch nog rampscenario voor Ajax'

Ajax is nog lang niet zeker van de landstitel, weet ook ex-profdarter Vincent van der Voort. Met nog drie wedstrijden te gaan houdt Van der Voort rekening met het rampscenario voor Ajax: concurrent PSV kan de Amsterdammers nog inhalen.

De 49-jarige darter uit Purmerend zag Ajax vorige week zondag met 1-1 gelijkspelen tegen Sparta Rotterdam. Hij keek met een kater na festiviteiten rondom Koningsdag. “Ik heb me er niet beter door gevoeld. Het eerste uur was verschrikkelijk. Pas toen Wout Weghorst erin kwam, veranderde er wat. Toen hadden we nog kunnen winnen, maar ik heb nu het gevoel dat het geluk op is voor Ajax.”

“Het is elke week zo billenknijpen, dat we gewoon niet zomaar kampioen worden. Het kan nog steeds misgaan”, vreest Van der Voort in de podcast Darts Draait Door.

Ajax heeft een voorsprong van vier punten op PSV, dat een beter doelsaldo heeft. De Amsterdammers treden nog aan tegen NEC (thuis), FC Groningen (uit) en FC Twente (thuis). Het in goede vorm verkerende PSV neemt het nog op tegen Feyenoord (uit), Heracles Almelo (thuis) en Sparta Rotterdam (uit).

Denk jij dat Ajax de landstitel nog gaat verspelen? Laden... 28.9% Ja, PSV gaat ze inhalen 50.2% Nee, Ajax blijft bovenaan 20.9% Het wordt spannend tot de laatste wedstrijd 532 stemmen

