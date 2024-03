Antony knalt Manchester United op gelijke hoogte met Liverpool en laat Old Trafford ontploffen

In de kwartfinale van de FA Cup tegen Liverpool FC heeft Old Trafford laten ontploffen door de 2-2 in de 86e minuut te maken. Het lijkt de enige prijs die Manchester United dit seizoen nog kan pakken, want de Premier League-titel lijkt ver uit zicht. De Braziliaan maakte een knappe goal in het beladen duel. Door deze goal komt er een verlenging in Manchester.

Manchester United en Liverpool FC zijn twee enorme rivalen. Het affiche tussen de twee grootmachten staat ook wel te boek als The Northwest-derby. Hoe geweldig is het dan als je in de slotfase de 2-2 kan binnen knallen, en daardoor het publiek kan laten ontploffen? Kijk hier naar de goal van Antony, dan zie je wat de derby betekent voor de supporters van The Red Devils.